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Названы четыре автомобиля, для которых не нужны права

2:43
Авто

Четыре транспортных средств, управление которыми возможно без водительских прав. Квадрицикл представляет собой легкий, компактный автомобиль с невысокой мощностью. Он может иметь мотоциклетное или автомобильное сиденье. В некоторых странах эти автомобили допускаются к управлению без водительского удостоверения. В России для управления квадрициклами требуются права категории B1, которые можно получить вместе с обычными правами категории B.

Названы четыре автомобиля, для которых не нужны права
Фото: Wikipedia by Masi27185 is licensed under CC BY-SA 3.0

Эти модели лишены преимуществ внедорожников и седанов высшего класса, и они не самые удобные для длительных поездок. Тем не менее, они способны перемещать водителя между двумя точками.

Citroën Ami

Эта модель привлекает внимание своим непритязательным стилем. Интерьер Ami оформлен в том же стиле. Благодаря электрической трансмиссии, поездки на нем спокойные и тихие. Кнопка управления Switch позволяет управлять навигацией, телефоном и мультимедиа, не отвлекаясь от дороги. Запас хода — 74 км, а аккумулятор можно заряжать от обычной розетки.

Renault Twizy

Twizy — самый маленький автомобиль Renault. Подходит для передвижения по оживленным улицам городов. Батарея емкостью 6,1 кВт обеспечивает мощность 17 л. с. и максимальную скорость 80 км/ч. Запас хода — 90 км. Двери являются дополнительной опцией, как и уникальный цвет, за которые нужно доплатить. Twizy — экологичный транспорт для маневрирования по загруженным улицам.

Mahindra e2o

Этот автомобиль имеет просторный четырехместный салон с современными технологиями. Он оснащен системой бесключевого доступа, рекуперативным торможением и GPS-навигацией. Блок литий-ионных батарей обеспечивает запас хода 120 км. Хотя модель снята с производства на рынках Индии и Великобритании, она по-прежнему представляет собой практичное средство городского транспорта.

Tazzari Zero

Этот малогабаритный электрокар от итальянской компании Tazzari Group обладает внушительными техническими характеристиками. Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают мощность 20 л. с. В салоне есть MP3-радио, USB-порт, 12-вольтовая розетка и электрические стеклоподъемники. Запас хода — 140 км, а система рекуперативного торможения повышает дальность хода.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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