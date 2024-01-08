Что делать, если тормоза отказали: советы экспертов и ГИБДД

0:34 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты портала njcar. ru обратились к представителю ГИБДД, чтобы узнать, как водителям поступить в случае отказа тормозной системы. Возможные причины, такие как утечка тормозной жидкости, были рассмотрены.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

В случае неработающих тормозов, водителям рекомендуется включить аварийную сигнализацию, постепенно нажимать на педаль тормоза, маневрировать, переключать передачи и использовать ручной тормоз.

Эксперты также предостерегают от выключения зажигания, чтобы сохранить контроль над автомобилем.