Можно ли использовать "прикуривание" с современными автомобилями? Да, но важно следовать правилам, которые могут быть непривычными даже для опытных водителей.
На сегодняшний день интернет-форумы полны противоречивых мнений о возможности запуска автомобиля с использованием другого. Официальный ответ звучит так: если ваш аккумулятор разрядился, запустить двигатель можно при помощи внешнего аккумулятора, следуя "прилагаемой схеме".
Однако это касается только запуска собственного автомобиля. Что же касается "прикуривания" чужих машин, здесь информации практически нет. По общему мнению, для автомобиля-донора это не рекомендуется.
Современные автомобили снабжены сложной электроникой, и даже обычное отсоединение клеммы от аккумулятора может вызвать ошибку в системе управления, препятствуя нормальной работе.
Таким образом, намерение помочь соседу "прикуриванием" может привести к серьезным проблемам.
Несмотря на это, многие владельцы автомобилей все равно прибегают к "прикуриванию", используя внешние аккумуляторы или аккумуляторы других машин. Главное — знать, как это делать правильно.
Однако есть важные моменты, которые следует учесть при "прикуривании" автомобиля (8 правил):
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