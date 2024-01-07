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Автоэксперт рассказал о восьми частых ошибках во время "прикуривания" авто

1:56
Авто

Можно ли использовать "прикуривание" с современными автомобилями? Да, но важно следовать правилам, которые могут быть непривычными даже для опытных водителей.

Автоэксперт рассказал о восьми частых ошибках во время "прикуривания" авто
Фото: by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На сегодняшний день интернет-форумы полны противоречивых мнений о возможности запуска автомобиля с использованием другого. Официальный ответ звучит так: если ваш аккумулятор разрядился, запустить двигатель можно при помощи внешнего аккумулятора, следуя "прилагаемой схеме".

Однако это касается только запуска собственного автомобиля. Что же касается "прикуривания" чужих машин, здесь информации практически нет. По общему мнению, для автомобиля-донора это не рекомендуется.

Современные автомобили снабжены сложной электроникой, и даже обычное отсоединение клеммы от аккумулятора может вызвать ошибку в системе управления, препятствуя нормальной работе.

Таким образом, намерение помочь соседу "прикуриванием" может привести к серьезным проблемам.

Несмотря на это, многие владельцы автомобилей все равно прибегают к "прикуриванию", используя внешние аккумуляторы или аккумуляторы других машин. Главное — знать, как это делать правильно.

Однако есть важные моменты, которые следует учесть при "прикуривании" автомобиля (8 правил):

  • Не "прикуривайте" автомобиль, если проблема не в аккумуляторе.
  • Не подключайте "минусовые" провода первыми.
  • Не пытайтесь запустить авто, если ваш аккумулятор менее мощный.
  • Избегайте использования тонких проводов для "прикуривания".
  • Подключайте "минусовой" провод к металлической части двигателя, а не к отрицательной клемме аккумулятора.
  • Всегда сами подключайте провода, не доверяйте это посторонним.
  • В процессе "прикуривания" не отсоединяйте клемму с аккумулятора на машине-доноре.
  • Перед началом "прикуривания" не запускайте двигатель на машине-доноре.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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