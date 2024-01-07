Автоэксперт Сажин: каршеринг и беспилотные авто не заменят личную машину

Беспилотные автомобили и каршеринг представляют собой два инновационных тренда, приобретающих популярность и перспективы в автомобильной индустрии.

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Каждый год все больше компаний исследует возможности создания самоуправляемых автомобилей, в то время как популярность каршеринговых сервисов продолжает расти в масштабах всего мира.

Однако существует вопрос: смогут ли эти технологии действительно заменить обычные автомобили и вытеснить автолюбителей? Этот вопрос был обсужден с автоэкспертом Владимиром Сажиным в беседе с корреспондентом Общественной Службы Новостей.

Согласно мнению Сажина, хотя эти инновации в определенной степени упрощают нашу жизнь, существуют и некоторые нюансы. С появлением возможности пользоваться каршеринговыми и беспилотными электрокарами многое меняется в лучшую сторону.

Теперь любой владелец водительского удостоверения может арендовать автомобиль, не беспокоясь о его обслуживании, страховке, налогах и заправке бензином. Все эти расходы включены в поминутную оплату.

Однако Сажин предупреждает водителей относительно использования каршеринга. Он подчеркивает, что нужно быть внимательным при аренде, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Эксперт также напоминает о возможных штрафах при ДТП на арендованном автомобиле и подчеркивает важность внимательного ознакомления с условиями договора.

Владимир Сажин утверждает, что каршеринг останется неотъемлемой частью рынка, но скорее всего, станет альтернативой основному автопарку. По его мнению, большинство автолюбителей будет предпочитать иметь свой собственный автомобиль, так как владение личным транспортным средством уменьшает риски и обязательства по сравнению с арендованным автомобилем.

Что касается беспилотного транспорта, Сажин считает, что полный переход на автоматизированное управление всеми автомобилями произойдет нескоро.