Инспекторы ГИБДД начали лишать водителей прав за запрещенные болты крепления номера

Установка номерных знаков на автомобиль, на первый взгляд, представляется простой задачей для большинства владельцев. Тем не менее, имеются детали, которые следует учесть, чтобы избежать не только наложения штрафов, но и возможного лишения водительских прав.
Представитель ГИБДД поделился информацией о том, какие нарушения, связанные с креплением номеров на автомобиль, могут повлечь за собой серьезные последствия.
Некоторые водители осознанно нарушают правила установки номерных знаков, стремясь избежать фиксации камерами, в то время как другие совершают это из-за недостаточных знаний.
Очень часто лишение водительских прав связано с транспортными средствами, у которых номерные знаки скрыты или отсутствуют. Например, некоторые владельцы спрятав номера на платной парковке, садясь за руль в спешке, могут забывать об этом.
Это небрежное поведение может привести к наложению штрафа в размере 5000 рублей или временному лишению прав на три месяца.
Иногда водители теряют один из номерных знаков по дороге, например, из-за неустойчивого крепления. Вместо того чтобы устранить проблему, они могут просто положить номер в салон и поехать домой. За такое нарушение, вместо штрафа в 500 рублей, могут грозить штраф в 5000 рублей или даже лишение прав.
Если номерные знаки установлены не на тех местах, которые предписаны, автомобилист может лишиться прав или получить штраф в размере 5000 рублей.
В большинстве случаев такие нарушения совершают любители экстремальных поездок, ставящие номера в стиле Mitsubishi Lancer Evolution.
Также следует помнить, что использование нестандартных болтов для крепления номеров с красными светоотражающими накладками спереди на автомобиле может повлечь за собой потерю права управления автомобилем на 6-12 месяцев. Это предусмотрено в части 3 статьи 12.5 КоАП РФ.
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