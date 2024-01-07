Инспекторы ГИБДД начали лишать водителей прав за запрещенные болты крепления номера

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Установка номерных знаков на автомобиль, на первый взгляд, представляется простой задачей для большинства владельцев. Тем не менее, имеются детали, которые следует учесть, чтобы избежать не только наложения штрафов, но и возможного лишения водительских прав.

Фото: openverse.org by Sergei_41 is licensed under CC BY 2.0.

Представитель ГИБДД поделился информацией о том, какие нарушения, связанные с креплением номеров на автомобиль, могут повлечь за собой серьезные последствия.

Некоторые водители осознанно нарушают правила установки номерных знаков, стремясь избежать фиксации камерами, в то время как другие совершают это из-за недостаточных знаний.

Очень часто лишение водительских прав связано с транспортными средствами, у которых номерные знаки скрыты или отсутствуют. Например, некоторые владельцы спрятав номера на платной парковке, садясь за руль в спешке, могут забывать об этом.

Это небрежное поведение может привести к наложению штрафа в размере 5000 рублей или временному лишению прав на три месяца.

Иногда водители теряют один из номерных знаков по дороге, например, из-за неустойчивого крепления. Вместо того чтобы устранить проблему, они могут просто положить номер в салон и поехать домой. За такое нарушение, вместо штрафа в 500 рублей, могут грозить штраф в 5000 рублей или даже лишение прав.

Если номерные знаки установлены не на тех местах, которые предписаны, автомобилист может лишиться прав или получить штраф в размере 5000 рублей.

В большинстве случаев такие нарушения совершают любители экстремальных поездок, ставящие номера в стиле Mitsubishi Lancer Evolution.

Также следует помнить, что использование нестандартных болтов для крепления номеров с красными светоотражающими накладками спереди на автомобиле может повлечь за собой потерю права управления автомобилем на 6-12 месяцев. Это предусмотрено в части 3 статьи 12.5 КоАП РФ.