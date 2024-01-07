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Автоэксперт Кисенков рассказал, как по состоянию салона определить пробег автомобиля

1:28
Авто

Автоэксперт Василий Кисенков раскрыл методы выявления скрученного пробега на автомобиле. По информации от iReactor, он подчеркнул наличие множества признаков, по которым можно определить подобные махинации.

Автоэксперт Кисенков рассказал, как по состоянию салона определить пробег автомобиля
Фото: openverse.org by jessicafm is licensed under CC BY 2.0.

Согласно его утверждениям, фактически скрутить пробег практически невозможно. Он подчеркнул важность сравнения цифр на одометре с реальным состоянием автомобиля и выделил значимость косвенных признаков. По мнению эксперта, даже без использования компьютерной диагностики специалисты могут определить подозрительные изменения в пробеге, проведя визуальный осмотр.

Эксперты отмечают, что иногда достаточно просто внимательно рассмотреть автомобиль, чтобы установить реальный пробег. Кисенков подчеркнул, что состояние тканевого салона может служить надежным показателем, так как износ ткани обычно проявляется после 150–200 тыс. км, в то время как следы износа на коже видны гораздо раньше.

Еще одним характерным признаком являются изношенные тормозные диски. По мнению Кисенкова, таких деталей, указывающих на скрученный пробег, множество. Он подчеркнул, что для достоверного вывода необходимо рассматривать совокупность признаков, включая использование компьютерной диагностики, осмотр трансмиссии, тормозной системы, а также наличие заводских ковриков.
 
 
 

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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