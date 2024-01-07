В ГИБДД рассказали, зачем некоторые водители держат в автомобиле разбитый смартфон

Некоторые автовладельцы всегда перевозят в своих машинах сломанные гаджеты, такие как смартфоны с треснутыми экранами или планшеты, переставшие функционировать после нескольких падений. Представитель ГИБДД раскрыл цель такой практики. Известно, что сломанный гаджет может использоваться для получения компенсации в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП).
При условии, что владелец разбитого устройства не является виновником аварии, он может заявить, что его гаджет тоже пострадал в результате ДТП.
Важно включить данную информацию в уведомление для страховой компании. Таким образом, помимо возмещения ущерба для автомобиля, инициативный автовладелец может также получить компенсацию за поврежденное устройство.
Представители ГИБДД подчеркнули, что данная схема является мошенничеством, и если страховая компания установит факт мошенничества, отказ в выплате возмещения по полису КАСКО будет неизбежным.
Страховые компании отмечают, что подобные случаи не являются распространенным явлением. Это обнадеживающая новость, свидетельствующая о том, что количество водителей, стремящихся обмануть систему, уменьшается.
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