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Эксперты рассказали, как выбрать антифриз

3:24
Авто

Иногда автолюбители задают себе не самый важный, на первый взгляд, вопрос — как правильно выбрать антифриз для своего автомобиля? Для начала давайте определим, что такое антифриз для автомобиля. Это жидкость, которая выполняет функцию охлаждения и защищает двигатель от перегрева. На 20% корректной работы автомобиля в холодное время года зависит от качества использованной охлаждающей жидкости. Поэтому выбор антифриза следует осуществлять тщательно, предварительно разобравшись в этом вопросе.

Эксперты рассказали, как выбрать антифриз
Фото: Фото: lada.ru

Выбор охлаждающей жидкости зависит от марки автомобиля. Рекомендуется в первую очередь ознакомиться с инструкцией к автомобилю. Никто не может дать более точный совет о том, какой антифриз стоит использовать, чем производитель автомобиля. Зачастую проводятся лабораторные испытания на заводе, и в инструкции указывается конкретная торговая марка охлаждающей жидкости, наилучшим образом подходящая для данной техники.

Антифриз представляет собой смазочно-охлаждающую жидкость, состоящую из этиленгликоля, воды и присадок (пакет присадок зависит от производителя), предотвращающая кристаллизацию жидкости при низких температурах. Эффективная субстанция должна одинаково взаимодействовать с силиконовыми и пластиковыми деталями, входящими в систему охлаждения двигателя.

Существует несколько типов охлаждающих жидкостей с технической точки зрения:

Вода + минеральные соли

Не рассматривается как эффективная охлаждающая жидкость из-за быстрого осаждения солей, что негативно сказывается на работе системы охлаждения.

Вода + этиленгликоль

Обладает схожими особенностями с первым типом.

Вода + глицерин

Эта опасная смесь, запрещенная законом. Высокая вязкость глицерина уменьшается добавлением дешевого метанола, что делает этот продукт токсичным и опасным. Метанол испаряется при температуре 95 градусов (нормальной рабочей температуры двигателя), и он воспламеняется. Это делает такую жидкость непригодной для использования в системе охлаждения. Кроме того, глицериново-метанольная жидкость в течение короткого времени (примерно два месяца) превращается в водно-гликоловую смесь, вызывающую коррозию.

Правильный выбор охлаждающей жидкости представляет собой сложную задачу. На рынке существует множество подделок с добавлением глицерина и метанола. Среднестатистическому покупателю трудно отличить поддельный продукт от качественного. Поддельные товары не содержат информации о запрещенных веществах в составе и продаются по низким ценам.

Некачественная жидкость может нанести вред моторному маслу, ускоряя процесс окисления, а коррозия, начавшая развиваться в автомобиле, может привести к повреждению трубок радиатора, лопастей насоса и другим нежелательным последствиям. Этого можно избежать, если производитель честно добавляет необходимые присадки.

Эти присадки составляют от 3% до 10% общей массы жидкости и значительно влияют на качество охлаждающей смеси. С их использованием антифриз служит несколько лет, и риск коррозии существенно снижается.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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