К сожалению, с увеличением цен на топливо сохраняется прежнее качество бензина. Вместе с этим возрастает риск заправить автомобиль низкокачественным топливом. Негативные последствия включают в себя поломки и проблемы с работой различных систем автомобиля.
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Засорение фильтра на бензонасосе и топливного насоса, что может привести к выходу из строя деталей.
Засорение свечей и выход из строя катушек зажигания.
Может привести к возгоранию чека.
Повышенная детонация может вызвать перегрев.
Датчики кислорода и детонации могут выйти из строя из-за проблем с катализатором и двигателем.
Плохой бензин может поступить из-за стремления АЗС увеличить прибыль, обогащая дешевое топливо присадками и продавая его как высокооктановый бензин. Кроме того, низкокачественный бензин может быть "водящимся" в давно неочищенных цистернах, что представляет риск для двигателя и других деталей автомобиля.
Признаки использования плохого бензина могут включать в себя:
Понижение мощности двигателя.
Дерганье и тряска автомобиля.
Затрудненный запуск двигателя или его отказ.
Значительный рост расхода топлива.
Загорание чека (Check Engine).
Если обнаружены эти признаки, рекомендуется немедленно принять меры:
Остановиться.
Слить некачественный бензин из бака, промыть бензобак и заправиться на проверенной заправке.
Не рекомендуется разбавлять низкокачественный бензин качественным.
Обратиться в автосервис для проверки и очистки системы топлива, замены фильтров и необходимых ремонтов.
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