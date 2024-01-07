Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под Киевом от побоев скончался насильно мобилизованный работниками ТЦК
Филипп Киркоров сделал заявление после громкого скандала
Ветеринар Дмитриева объяснила, могут ли кошки жить зимой на улице
Киркоров, Меладзе, Ивлеева: кто ещё не заплатил налоги после "голого шабаша"
Горчичный порошок избавит от клещей на листьях огурцов
Таро-прогноз на неделю 8-14 января для каждого знака Зодиака
Врач Тяжельников рассказал, когда поход в баню может обернуться инсультом
Во Франции заявили, что Запад два года лгал о победе Украины
Пять простых методов борьбы со снегом на дворниках автомобиля

Водителям рассказали, что делать, если залили в бак плохой бензин

1:45
Авто

К сожалению, с увеличением цен на топливо сохраняется прежнее качество бензина. Вместе с этим возрастает риск заправить автомобиль низкокачественным топливом. Негативные последствия включают в себя поломки и проблемы с работой различных систем автомобиля.

Водителям рассказали, что делать, если залили в бак плохой бензин
Фото: Openverse by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0
  • Засорение фильтра на бензонасосе и топливного насоса, что может привести к выходу из строя деталей.
  • Засорение свечей и выход из строя катушек зажигания.
  • Может привести к возгоранию чека.
  • Повышенная детонация может вызвать перегрев.
  • Датчики кислорода и детонации могут выйти из строя из-за проблем с катализатором и двигателем.

Плохой бензин может поступить из-за стремления АЗС увеличить прибыль, обогащая дешевое топливо присадками и продавая его как высокооктановый бензин. Кроме того, низкокачественный бензин может быть "водящимся" в давно неочищенных цистернах, что представляет риск для двигателя и других деталей автомобиля.

Признаки использования плохого бензина могут включать в себя:

  • Понижение мощности двигателя.
  • Дерганье и тряска автомобиля.
  • Затрудненный запуск двигателя или его отказ.
  • Значительный рост расхода топлива.
  • Загорание чека (Check Engine).

Если обнаружены эти признаки, рекомендуется немедленно принять меры:

  • Остановиться.
  • Слить некачественный бензин из бака, промыть бензобак и заправиться на проверенной заправке.
  • Не рекомендуется разбавлять низкокачественный бензин качественным.
  • Обратиться в автосервис для проверки и очистки системы топлива, замены фильтров и необходимых ремонтов.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: названы цены на его шоу

Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.

Филипп Киркоров теперь поёт и пляшет в Дубае: два концерта в честь Рождества
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя
Кусты смородины согнутся от количества ягод: эти три важные подкормки увеличат урожайность вдвое
Европа задёргалась. Куда девать устаревшие самолёты F-16? Дмитрий Плотников
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
Аппетитный торт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: духовку включать не придётся
Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго. Попробуйте, расскажите соседям по участку
Бесплатный и эффективный способ избавиться от колорадского жука надолго. Попробуйте, расскажите соседям по участку
Последние материалы
Водителям рассказали, что делать, если залили в бак плохой бензин
Горчичный порошок избавит от клещей на листьях огурцов
Таро-прогноз на неделю 8-14 января для каждого знака Зодиака
Врач Тяжельников рассказал, когда поход в баню может обернуться инсультом
Во Франции заявили, что Запад два года лгал о победе Украины
Европа задёргалась. Куда девать устаревшие самолёты F-16?
Пять простых методов борьбы со снегом на дворниках автомобиля
Борщ станет вкуснее с этими двумя ингредиентами
Как вынудить грушу плодоносить
Колготки опять испорчены: рассказываем, как их правильно стирать и сушить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников