Водителям рассказали, что делать, если залили в бак плохой бензин

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К сожалению, с увеличением цен на топливо сохраняется прежнее качество бензина. Вместе с этим возрастает риск заправить автомобиль низкокачественным топливом. Негативные последствия включают в себя поломки и проблемы с работой различных систем автомобиля.

Фото: Openverse by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0

Засорение фильтра на бензонасосе и топливного насоса, что может привести к выходу из строя деталей.

Засорение свечей и выход из строя катушек зажигания.

Может привести к возгоранию чека.

Повышенная детонация может вызвать перегрев.

Датчики кислорода и детонации могут выйти из строя из-за проблем с катализатором и двигателем.

Плохой бензин может поступить из-за стремления АЗС увеличить прибыль, обогащая дешевое топливо присадками и продавая его как высокооктановый бензин. Кроме того, низкокачественный бензин может быть "водящимся" в давно неочищенных цистернах, что представляет риск для двигателя и других деталей автомобиля.

Признаки использования плохого бензина могут включать в себя:

Понижение мощности двигателя.

Дерганье и тряска автомобиля.

Затрудненный запуск двигателя или его отказ.

Значительный рост расхода топлива.

Загорание чека (Check Engine).

Если обнаружены эти признаки, рекомендуется немедленно принять меры: