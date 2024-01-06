Автоэксперт Васильев нашел простой способ завести машину в сильный мороз

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Первая неделя января принесла с собой холодную погоду в центральной России. Многие владельцы автомобилей оказались не готовы к резкому падению температуры. Автоэксперт Егор Васильев поделился советами о том, как без труда запустить автомобиль в сильный мороз.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Специалист отметил, что предупреждение проблем более эффективно, чем их устранение. При ожидании резких изменений температуры, рекомендуется проверить состояние аккумулятора и при необходимости подзарядить его.

Кроме того, важно регулярно проверять и смазывать клеммы, поскольку даже небольшое количество влаги, попавшее на них, может привести к их замерзанию при сильных морозах.

В случае прогноза долговременных холодов Васильев советует временно убрать аккумулятор в тепло. Хотя это может вызвать неудобства при установке обратно в автомобиль в морозные дни, быстрый запуск машины впоследствии оправдает этот шаг. Также, при сильных морозах, рекомендуется запускать и прогревать автомобиль раз в полдня, что способствует легкому старту и сохранению вязкости масла.