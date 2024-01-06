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В ГИБДД объяснили, почему нельзя подъезжать к заправке навстречу потоку

2:29
Авто

Поскольку лючки для заправки автомобилей могут быть размещены в различных местах, подъезд к автозаправочной станции (АЗС) возможен с обеих сторон. Впрочем, часто возникает ситуация, когда на АЗС образуются очереди. Для ускорения процесса заправки некоторые водители прибегают к подъезду к колонке против движения, указанного на знаках АЗС.

В ГИБДД объяснили, почему нельзя подъезжать к заправке навстречу потоку
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно информации, полученной от представителя ГИБДД, такое действие может повлечь за собой негативные последствия для водителя.

Многие автомобилисты прибегают к этой тактике с целью сэкономить время, что кажется разумным, поскольку это более удобно, чем вытягивать заправочный пистолет на противоположную сторону автомобиля.

Однако стоит отметить, что движение на АЗС предусмотрено только в одном направлении, и подъезд к колонке против движения может рассматриваться как нарушение Правил дорожного движения (ПДД), аналогичное выезду на встречную полосу.

Также следует учесть, что некоторые операторы АЗС имеют право отказать в заправке автомобилей, подъехавших к колонке таким образом. Это может быть объяснено тем, что водитель нарушает установленную схему движения на территории АЗС, которая разрабатывается ГИБДД и службой пожарной безопасности для возможной эвакуации автомобилей в чрезвычайных ситуациях.

Схема обычно размещается на станции для ознакомления, и сотрудники АЗС могут законно рекомендовать соблюдать установленные правила.

Согласно ПДД, АЗС считается частью "прилегающей территории", и движение в этой зоне должно соответствовать правилам. Однако, если подъехать к колонке "против движения", ГИБДД не может выписать штраф за нарушение полосы движения. Это связано с отсутствием соответствующих дорожных знаков, таких как "Одностороннее движение".

Согласно стандартам ГОСТа, этот знак действует только на дороге, но не на прилегающей территории (согласно ГОСТу Р 52289-2004).

Водителя можно оштрафовать, если он въехал на АЗС через место, предназначенное для выезда. В этом случае ему грозит штраф за несоблюдение требований, установленных дорожным знаком, согласно КоАП, и размер штрафа составляет 500 рублей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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