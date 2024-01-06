Автоэксперт Носко рассказал, стоит ли делать дошиповку облысевших зимних шин

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Директор по обслуживанию автомобильного маркетплейса Fresh, Александр Носко, поделился с "Российской газетой" своим мнением относительно целесообразности осуществления дошиповки износившихся зимних шин.

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Он отметил, что дошиповка шин становится целесообразной лишь в том случае, если используются заводские шипы с специальными пустотелыми сверлами или ремонтные шипы, которые можно установить без специального инструмента.

Специалист рекомендует отдавать предпочтение ремонтным шипам, поскольку вероятность их выпадения из покрышки составляет всего 1-2%, в то время как у заводских шипов этот показатель достигает 10%. Он также подчеркнул важность учета остаточной высоты протектора, утверждая, что дошиповка будет эффективной лишь при высоте не менее 7 мм.

Носко также предупредил относительно дошиповки старых шин, отмечая, что если шина использовалась в течение нескольких лет, она теряет необходимую эластичность, и гнезда для шипов могут быть неплотно закрыты, что приведет к утечке воздуха. В связи с этим он рекомендует дошиповывать шины, которые не старше четырех лет.