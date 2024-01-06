Из-за чего ломается АКПП: как понять, что пора в сервис

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Автоматическая коробка передач (АКПП) считается надежным и стабильным механизмом. Этот вид трансмиссии, отличающийся от механической возможностью переключения передач без участия водителя, предоставляет удобство в городском движении.

Фото: openverse by mangopulp2008 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Преимущества АКПП включают:

Обеспечение плавности движения.

Повышение уровня комфорта для водителя, облегчая управление автомобилем.

Защита двигателя от избыточной нагрузки.

Однако, несмотря на удобства, АКПП подвержена поломкам в условиях эксплуатации в России. Современные коробки передач обладают повышенной прочностью, но масштабный ремонт может потребоваться после 150 тысяч километров пробега.

Признаки неисправности АКПП включают:

Отказ двигаться в любом направлении.

Толчки в процессе движения.

Пробуксовывание коробки передач.

Автоматическое переключение скоростей.

Движение при рычаге в положении "Р".

Появление неправильного значка на автопанели.

Вытекание масла.

Шумы и хруст во время движения.

Причины поломок могут быть разнообразными, и диагностика требует опыта.