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Из-за чего ломается АКПП: как понять, что пора в сервис

1:42
Авто

Автоматическая коробка передач (АКПП) считается надежным и стабильным механизмом. Этот вид трансмиссии, отличающийся от механической возможностью переключения передач без участия водителя, предоставляет удобство в городском движении.

Из-за чего ломается АКПП: как понять, что пора в сервис
Фото: openverse by mangopulp2008 is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Преимущества АКПП включают:

  • Обеспечение плавности движения.
  • Повышение уровня комфорта для водителя, облегчая управление автомобилем.
  • Защита двигателя от избыточной нагрузки.

Однако, несмотря на удобства, АКПП подвержена поломкам в условиях эксплуатации в России. Современные коробки передач обладают повышенной прочностью, но масштабный ремонт может потребоваться после 150 тысяч километров пробега.

Признаки неисправности АКПП включают:

  • Отказ двигаться в любом направлении.
  • Толчки в процессе движения.
  • Пробуксовывание коробки передач.
  • Автоматическое переключение скоростей.
  • Движение при рычаге в положении "Р".
  • Появление неправильного значка на автопанели.
  • Вытекание масла.
  • Шумы и хруст во время движения.

Причины поломок могут быть разнообразными, и диагностика требует опыта.

  • Отказ движения может быть вызван низким уровнем масла, загрязненным фильтром, повреждением гидротрансформатора или фрикционных дисков.
  • Пробуксовка в гору может указывать на недостаточный уровень масла или дефект фрикционов.
  • Толчки при смене передач могут быть следствием повреждения дисков муфты сцепления.
  • Обращение к специалисту рекомендуется для точной диагностики и ремонта АКПП.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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