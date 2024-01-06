Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя

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Осенью многие водители отказываются прогревать двигатель перед началом движения.

Фото: Unsplash by Daniela Cuevas is licensed under public domain

Своё решение они объясняют тем, что до морозов ещё далеко, поэтому силовой агрегат в "подготовке" не нуждается.

Однако эксперты с таким подходом категорически не согласны. Более того, они уверены в необходимости греть мотор даже при жаркой погоде.

Не стоит забывать, что во время долгого простоя машины моторное масло попадает в картер.

Подобной ситуации не избежать в случае, если транспортное средство стояло на месте в течение ночи.

По этой причине нажимать на педаль газа сразу после посадки за руль ни в коем случае нельзя.

Если проигнорировать это правило, то смазочный материал попросту не успеет нагреться и "прибежать" к тем деталям машины, для которых характерно трение.

Итогом станет быстрый выход многих автомобильных компонентов из строя.

В результате автовладельцу придётся потратиться на дорогостоящий ремонт, ведь под угрозой поломки находятся такие детали, как турбина, гидрокомпенсаторы и масляный фильтр.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо соблюдать простое правило — прогревать силовой агрегат перед каждой поездкой.

В осеннее время достаточно, чтобы продолжительность этой процедуры составляла пару минут.