Осенью многие водители отказываются прогревать двигатель перед началом движения.
Своё решение они объясняют тем, что до морозов ещё далеко, поэтому силовой агрегат в "подготовке" не нуждается.
Однако эксперты с таким подходом категорически не согласны. Более того, они уверены в необходимости греть мотор даже при жаркой погоде.
Не стоит забывать, что во время долгого простоя машины моторное масло попадает в картер.
Подобной ситуации не избежать в случае, если транспортное средство стояло на месте в течение ночи.
По этой причине нажимать на педаль газа сразу после посадки за руль ни в коем случае нельзя.
Если проигнорировать это правило, то смазочный материал попросту не успеет нагреться и "прибежать" к тем деталям машины, для которых характерно трение.
Итогом станет быстрый выход многих автомобильных компонентов из строя.
В результате автовладельцу придётся потратиться на дорогостоящий ремонт, ведь под угрозой поломки находятся такие детали, как турбина, гидрокомпенсаторы и масляный фильтр.
Чтобы избежать подобных проблем, необходимо соблюдать простое правило — прогревать силовой агрегат перед каждой поездкой.
В осеннее время достаточно, чтобы продолжительность этой процедуры составляла пару минут.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.