Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем

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Автомобильные воры давно овладели техникой взламывания смарт-ключей, которые передают радиосигналы для открытия дверей автомобиля. Нажатие кнопки на ключе вызывает сигнал, который система автомобиля перехватывает, отпирая двери. Злоумышленники разработали методы перехвата этих сигналов, даже находясь в отдалении от автомобиля.

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Однако владельцы дорогостоящих автомобилей нашли оригинальное решение для блокирования сигнала от ключа. На ночь они помещают ключ в микроволновку. Специальный защитный экран в СВЧ-печи служит барьером для радиоволн, предотвращая их излучение.

Чтобы убедиться в эффективности этого метода, можно положить телефон в микроволновку и попробовать позвонить на него. Звонка не произойдет, подтверждая, что микроволновка успешно блокирует радиоволны.

Такой лайфхак позволяет владельцам автомобилей спать спокойно, уверенными в том, что ночью никто не сможет взломать ключ от их машины. Впрочем, существует более простой способ — просто обклеить ключ фольгой.