Автомобиль внезапно вышел из строя: начинающие водители даже не знают, почему. Рассказываем

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Иногда транспортное средство может выйти из строя внезапно, и автовладельцы, столкнувшиеся с такой ситуацией, часто бывают не в состоянии назвать причины инцидента. При этом кажется, что машина эксплуатировалась правильно, и серьезных ошибок не допущено.

Фото: flickr. com by Mike McBey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако эксперты выделили распространенную оплошность, которую многие водители не считают серьезной, — это лихой стиль вождения. Оказывается, автомобили не любят резких движений, таких как быстрые разгоны, внезапные повороты и резкое торможение. Эти факторы увеличивают риск поломок различных узлов и механизмов транспортного средства.

В большинстве случаев подобные водительские привычки серьезно увеличивают нагрузку на сцепление. Однако не всегда вина лежит на автомобилистах. В частности, жители крупных городов часто вынуждены сталкиваться с регулярными пробками, что вынуждает их сменять медленную скорость передвижения на резкий разгон.

Тем не менее, существует решение даже для этой ситуации, например, заранее планировать маршрут и использовать карты пробок для избежания подобных стрессовых ситуаций.