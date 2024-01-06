Определить автопробег покупаемого автомобиля: не только одометр может помочь узнать, сколько пробежала машина

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автовладельцы считают приобретение подержанного автомобиля более экономичным, поскольку стоимость такого транспортного средства значительно ниже, чем нового. Однако, существует серьезный недостаток в такой стратегии, связанный с возможностью манипуляции с показателями одометра со стороны продавцов.

Фото: Own work by Dan Lindsay is licensed under public domain

Продавцы могут снизить показатели пробега, предоставляя покупателям ложную информацию о реальном пройденном расстоянии автомобилем. Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что существует простой метод, который позволяет определить реальный пробег.

Один из таких методов — проверка состояния тормозных дисков. Обычно замена этой детали требуется после преодоления автомобилем расстояния в 70-110 тысяч километров. Если размер фаски велик, а толщина диска составляет менее 10 миллиметров, это может указывать на значительный пробег, возможно, превышающий 100 тысяч километров.

Однако, если тормозные диски выглядят совершенно новыми, это не всегда гарантирует положительные перспективы. Возможно, что элементы дисковой тормозной системы были заменены после износа предыдущих, что также может вносить путаницу в оценку реального пробега автомобиля.