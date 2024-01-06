Не искушай судьбу: почему нельзя экономить на бензине и заправлять 95-м, если нужен 98-й - каждый автолюбитель знает

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Попытки некоторых владельцев автомобилей экономить на топливе, заправляя транспортные средства бензином с более низким октановым числом, чем рекомендует инструкция, могут обернуться неудачей и привести к ухудшению их финансового положения.

Фото: Own work by Rama is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France license

Эксперты подчеркивают, что стремление сэкономить деньги на бензине может привести к высоким расходам на ремонт автомобиля. Это обусловлено тем, что использование топлива с низким октановым числом ведет к преждевременному возгоранию бензина. Последующая детонация в моторе может вызвать многочисленные неисправности в силовом агрегате.

Таким образом, попытки экономии на топливе не только лишены смысла, но и представляют собой опасное действие, которое может привести к серьезным финансовым потерям. В связи с этим специалисты настоятельно не рекомендуют снижать октановое число, особенно если автомобиль предназначен для использования топлива марки АИ-98, поскольку использование 95-го бензина в этом случае абсолютно недопустимо.