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Взломостойкость: угонят или нет твое авто, можно заранее предсказать по его цвету

1:34
Авто

При выборе транспортного средства угонщики обращают внимание не только на его технические особенности и "взломостойкость", но также на цвет автомобиля. Результаты исследования показывают, что для преступников важен не только легкий доступ к машине, но и ее внешний вид.

Взломостойкость: угонят или нет твое авто, можно заранее предсказать по его цвету
Фото: flickr. com by Lomita is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По данным исследования, угонщики предпочитают избегать ярких оттенков, так как они считают, что такие цвета делают автомобиль более заметным и, следовательно, менее подходящим для угона. Наиболее "популярными" у угонщиков считаются автомобили серого или серебристого цвета, так как они придают транспортным средствам неприметный облик.

Что касается мест угона, то, согласно российским специалистам, автомобили чаще всего похищают вблизи домов и мест проживания владельцев. При этом около 60 процентов случаев угона происходят так, что владелец обнаруживает отсутствие своего автомобиля, когда выходит из дома.

Что касается "лидеров" среди угоняемых автомобилей, то чаще всего в России подвергаются риску угонов Hyundai Sonata, составляя 1,6 процента от общего числа случаев. За ней следуют BMW 730d с показателем в 1,3 процента и Lexus LX 570, угоненных в 0,9 процента случаев.

Также несчастливыми иногда бывают владельцы Hyundai Solaris, Kia Sportage и Skoda Rapid.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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