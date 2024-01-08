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Продление срока водительских удостоверений: почему водителям лучше заменить их заранее

0:55
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Постановлением правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года продлен срок действия водительских удостоверений, подлежащих замене в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Продление срока водительских удостоверений: почему водителям лучше заменить их заранее
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Это решение автоматически увеличило срок действия на три года, и теперь миллионы российских водителей столкнутся с массовой заменой своих прав в 2025 году.

Представитель ГИБДД рассказал порталу njcar. ru, почему водителям рекомендуется обновить свои водительские удостоверения заранее, избегая повышенного спроса и сложностей при записи на прием.

Эта мера предосторожности поможет водителям избежать перегруженности МФЦ и отделений ГИБДД в период массовой замены прав, предвиденной на ближайшие годы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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