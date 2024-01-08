Пять ошибок при проверке уровня масла, которые могут повредить двигатель

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Проверка уровня масла в двигателе — важная рутина для водителей, но неправильное выполнение этой процедуры может привести к серьезным последствиям для мотора.

Фото: openverse by naotoj is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эксперты портала njcar. ru выделили пять распространенных ошибок, которые могут привести к негативным последствиям при проверке уровня масла. Среди них — неправильное вставление масляного щупа, проверка уровня в работающем двигателе, добавление масла без предварительного ожидания остывания, проверка уровня на наклонной поверхности и проверка уровня в полностью остывшем моторе.

Эти рекомендации помогут водителям избежать ошибок и поддерживать оптимальный уровень масла в двигателе для его эффективной работы.