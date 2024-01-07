Пять простых методов борьбы со снегом на дворниках автомобиля

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В холодное время года снег и лед на стеклоочистителях могут создавать проблемы для водителей, затрудняя эффективную очистку стекла. Эксперты портала njcar. ru выделили пять простых методов решения этой проблемы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Среди них — ограничение нагрева лобового стекла, увеличение скорости движения для снижения скопления снега, обработка щеток зимней омывайкой, использование силиконовой смазки для предотвращения налипания снега, а также использование дворников с электроподогревом.

Эти простые и эффективные методы помогут водителям поддерживать хорошую видимость в сложных зимних условиях