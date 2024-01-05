Почему у 20-литровой автоканистры 3 ручки и для чего эту разработку скрывали военные

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Немецкий инженер Винцент Грюнвогель внес значительный вклад в технологию транспортировки топлива, создав стальную 20-литровую канистру с тремя ручками в 1930-х годах.

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Изначально разработанная для нужд немецкой армии во время Второй мировой войны, канистра была предметом специального заказа. Три ручки были придуманы для максимальной удобности переноски — центральная для одиночного переноса и две боковые для тандемной транспортировки с напарником.

Это изобретение, хотя и созданное военным временем, стало классическим и популярным среди автомобилистов по всему миру, демонстрируя гениальность простых идей.