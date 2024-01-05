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Почему у 20-литровой автоканистры 3 ручки и для чего эту разработку скрывали военные

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Авто

Немецкий инженер Винцент Грюнвогель внес значительный вклад в технологию транспортировки топлива, создав стальную 20-литровую канистру с тремя ручками в 1930-х годах.

Почему у 20-литровой автоканистры 3 ручки и для чего эту разработку скрывали военные
Фото: Wikipedia by JohnM is licensed under Общественное достояние

Изначально разработанная для нужд немецкой армии во время Второй мировой войны, канистра была предметом специального заказа. Три ручки были придуманы для максимальной удобности переноски — центральная для одиночного переноса и две боковые для тандемной транспортировки с напарником.

Это изобретение, хотя и созданное военным временем, стало классическим и популярным среди автомобилистов по всему миру, демонстрируя гениальность простых идей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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