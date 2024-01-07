4 вещи, которые категорически нельзя делать при запуске двигателя в сильный мороз

Владельцы автомобилей часто совершают ошибки при запуске двигателя зимой, что может привести к серьезным проблемам. Эксперты портала njcar. ru выделяют четыре распространенных ошибки водителей.
Первая — моментальный запуск стартера в холод, вместо предварительного включения зажигания на 3-5 секунд.
Вторая — попытка запуска двигателя без выжимания сцепления у машин с механической коробкой передач.
Третья — продолжительные попытки запуска с удержанием педали газа, что может привести к заливанию свечей топливом. И наконец, четвертая — длительное прогревание двигателя на холостых оборотах после успешного запуска, что не требуется для современных агрегатов.
Избегайте этих ошибок, чтобы предотвратить неприятные ситуации на дороге и избежать лишних издержек на ремонт.
Осенью многие водители отказываются прогревать двигатель перед началом движения.