В ГИБДД рассказали, на какой скорости автомобиль невидимый для камер

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Российские водители часто ищут способы обойти ограничения, связанные с дорожными камерами. Редакция njcar. ru обратилась к представителю ГИБДД, чтобы узнать, насколько быстрые машины могут остаться незамеченными этими устройствами.

Фото: openverse by Dave Dugdale is licensed under CC BY-SA 2.0

Некоторые автомобилисты утверждают, что при высокой скорости камеры неспособны зафиксировать нарушение. Интернет полон рассказов о "предельной скорости", мешающей системам видеофиксации.

ГИБДД подтвердили, что этот параметр реально существует, и современные камеры способны регистрировать нарушения при скоростях до 350 км/ч, что фактически недостижимо для обычных легковых автомобилей. Важно разобраться в мифах и реальности, связанных с работой дорожных камер.