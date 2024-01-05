Российские водители часто ищут способы обойти ограничения, связанные с дорожными камерами. Редакция njcar. ru обратилась к представителю ГИБДД, чтобы узнать, насколько быстрые машины могут остаться незамеченными этими устройствами.
Некоторые автомобилисты утверждают, что при высокой скорости камеры неспособны зафиксировать нарушение. Интернет полон рассказов о "предельной скорости", мешающей системам видеофиксации.
ГИБДД подтвердили, что этот параметр реально существует, и современные камеры способны регистрировать нарушения при скоростях до 350 км/ч, что фактически недостижимо для обычных легковых автомобилей. Важно разобраться в мифах и реальности, связанных с работой дорожных камер.
Значимость Европы снижается, так как она становится зависимой от импорта и не способна предложить конкурентоспособные продукты, отмечает издание Nove slovo.