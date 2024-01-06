ГИБДД объяснила, обязан ли водитель включать поворотник на изгибе главной дороги

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Водители часто спорят о том, когда использовать поворотники на изгибах дороги. Ресурс njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы прояснить ситуацию. Основной вопрос возникает на нерегулируемых перекрестках, особенно формы "Т" или "Y".

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Пункт 8.1 ПДД уточняет, что водители должны использовать поворотники перед началом движения, перестроением или поворотом. В случае движения по своей полосе и отсутствия маневров, использование поворотников не требуется. Однако, при наличии разметки или намерении смены направления движения, активация поворотников необходима. При отсутствии разметки водители сами определяют количество полос.

Важно использовать поворотники, когда собираешься съехать с главной дороги, чтобы предупредить других участников движения. Понимание этих правил важно для безопасного вождения.