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ГИБДД объяснила, обязан ли водитель включать поворотник на изгибе главной дороги

1:00
Авто

Водители часто спорят о том, когда использовать поворотники на изгибах дороги. Ресурс njcar. ru обратился к представителю ГИБДД, чтобы прояснить ситуацию. Основной вопрос возникает на нерегулируемых перекрестках, особенно формы "Т" или "Y".

ГИБДД объяснила, обязан ли водитель включать поворотник на изгибе главной дороги
Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Пункт 8.1 ПДД уточняет, что водители должны использовать поворотники перед началом движения, перестроением или поворотом. В случае движения по своей полосе и отсутствия маневров, использование поворотников не требуется. Однако, при наличии разметки или намерении смены направления движения, активация поворотников необходима. При отсутствии разметки водители сами определяют количество полос.

Важно использовать поворотники, когда собираешься съехать с главной дороги, чтобы предупредить других участников движения. Понимание этих правил важно для безопасного вождения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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