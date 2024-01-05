В России наблюдается дефицит запчастей, а также угрожающий повышением рост цен на запчасти. Автомобили преступники снова стали угонять с помощью обычных монеты.
Преступники повышают цены на автомобили, но также повышаются цен и на автомобили эконом-класса.
Кроме того, отмечается, что не в последнюю очередь потому, что далеко не все автовладельцы находили свой вариант.
Ранее сообщалось о том, что для водителей наступил трудный период, когда колебания температуры приводят к образованию ледяной корки на автодорогах. Гололедица серьезно усложняет управление транспортными средствами, делая дорожную обстановку чрезвычайно опасной.
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.