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5 неисправностей, при которых автолюбителю лучше обращать в автосалон, и не пытаться чинить самостоятельно

1:34
Авто

Для некоторых автолюбителей ремонт — это не просто обязанность, а настоящее хобби, в то время как другие рассматривают его как утомительный процесс.

5 неисправностей, при которых автолюбителю лучше обращать в автосалон, и не пытаться чинить самостоятельно
Фото: Own work by АЗПИ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Многие владельцы автомобилей предпочитают выполнять ремонт своего транспортного средства самостоятельно, в то время как другие прибегают к этому только в случае ограниченности средств для обращения на станцию технического обслуживания.

Однако существуют виды ремонта, для которых лучше довериться профессионалам. Первое, что стоит избегать, это самостоятельный ремонт топливной системы. Непрофессионалам часто недостает знаний о многих нюансах, и существует высокий риск нарушения техники безопасности, что может поставить под угрозу их здоровье.

Также рекомендуется воздерживаться от попыток ремонта силового агрегата и трансмиссии без должных знаний, поскольку демонтаж и замена деталей могут быть сопряжены с серьезными ошибками, а необходимое оборудование может оказаться недоступным.

Эксперты настоятельно отговаривают от вмешательства в лакокрасочное покрытие, учитывая множество этапов процесса покраски и возможные проблемы при его пропуске.

Замена подушек безопасности также требует профессиональных навыков, и любая ошибка при их замене может привести к неработоспособности системы в самый неподходящий момент.

Наконец, ремонт электрики, такой как сигнализация, камеры и различные датчики, не рекомендуется для водителей-любителей из-за высокого риска короткого замыкания.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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