Радиаторная решетка автомобиля: надо ли и нужно ли закрывать её зимой?

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С приходом первых морозов владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой недостаточного обогрева салона, обусловленной ограниченными возможностями автомобильной печки.

Фото: geograph. org. uk by Peter Trimming is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Решение этой проблемы разнообразно: некоторые водители предпочитают дорогостоящий ремонт, в то время как другие выбирают более простой и экономичный способ — установку обычной картонки перед радиаторной решеткой автомобиля.

Этот метод позволяет сократить потери тепла, поскольку меньше холодного воздуха попадает под капот, что в конечном итоге сохраняет и даже повышает температуру в салоне. Тем не менее эксперты подчеркивают, что такой подход не лишен опасностей, как было отмечено в их выводах, опубликованных в интернет-источниках.

Картонка, используемая для утепления, может контактировать с сильно нагретыми деталями автомобиля, что может привести к возгоранию и последующему пожару. Эксперты предупреждают, что одного огнетушителя может оказаться недостаточно для тушения возможного пламени, и в итоге автомобиль может полностью сгореть до приезда пожарных.

Вторая проблема заключается в том, что использование картонки ускоряет износ автомобиля из-за ограничения поступления охлажденного воздуха в подкапотное пространство, что увеличивает нагрузку на вентилятор.