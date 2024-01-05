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Прогрев двигателя суровой зимой: как его ускорить нетерпеливому водителю

1:09
Авто

Специалисты предоставили водителям рекомендации о том, как ускорить процесс прогрева двигателя в холодное время года, учитывая множество факторов, влияющих на его длительность, таких как объем и энергоэффективность силового агрегата, наличие неисправностей и размер салона автомобиля.

Прогрев двигателя суровой зимой: как его ускорить нетерпеливому водителю
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В случае исправности узлов и агрегатов транспортного средства водитель может активно вмешаться, чтобы ускорить процедуру прогрева. Когда стрелка на датчике температуры двигателя поднимется выше нижней отметки, рекомендуется слегка увеличить обороты, поддерживая их на уровне 2-3 тысяч оборотов в минуту. После этого можно приступить к движению, однако следует избегать высоких скоростей.

При незначительной нагрузке на двигатель водитель способствует его более быстрому прогреву, хотя важно помнить, что повышенная нагрузка может увеличить износ деталей в цилиндропоршневой группе.

Не рекомендуется также сразу устанавливать вентилятор отопителя салона на максимальный режим, поскольку это не только не ускорит прогрев двигателя, но также замедлит его.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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