5 ошибок, которые допускают автолюбители, самостоятельно меняющие сезонные шины

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Эксперты поделились информацией о распространенных ошибках, которые совершают водители, осуществляя самостоятельную сезонную замену шин.

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Чтобы сэкономить на услугах профессионалов, некоторые водители могут нарушить технику безопасности. Хотя перебортировка для смены комплектов шин на летние и зимние диски может быть бесплатной, балансировку придется провести все равно.

Часто водители забывают, используя домкрат, что это не самый устойчивый инструмент, что может привести к тому, что машина срывается с него, сопровождаясь неблагоприятными последствиями.

Следующая ошибка, на которую указывают специалисты, связана с зажимом колесных болтов или гаек. Многие предпочитают затягивать их до характерного хруста или пока хватает сил для вращения. Это может привести к деформации или разрушению ступицы, облому или вытягиванию шпильки, а также к срыву резьбы.

Следует отметить, что плохо закрученный болт или гайка может иметь серьезные последствия, о которых лучше не думать. Также недопустимо предварительное смазывание шпилек и гаек для облегчения монтажа или демонтажа колеса, поскольку это может привести к самопроизвольному откручиванию гаек или болтов, что явно запрещено руководством пользователя.