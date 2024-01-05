Убить двигатель автомобиля влегкую: как это делают неопытные автолюбители, у которых были плохие инструкторы

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Эксперты в сфере автомобильной техники выявили распространенные ошибки, которые водители допускают, подвергая свой двигатель риску поломки.

Фото: Own work by Cllackr is licensed under public domain

С учетом того, что современные двигатели объемом 1,6 литра и менее обычно не преодолевают отметку в 300 000 километров, допущенные ошибки могут существенно сократить срок службы двигателя.

Продолжительность работы силового агрегата зависит от стиля вождения, условий эксплуатации, а также от качества и своевременного технического обслуживания.

Один из распространенных факторов, сокращающих срок службы двигателя, — экстремально высокие и низкие обороты. Работа на повышенных оборотах и резкий старт на светофоре могут вызвать перегрев поршневой и коленчатого вала, что, в конечном итоге, приведет к поломке мотора.

Несоблюдение регламента технического обслуживания, а именно пренебрежение взглядом под капот для чего-то более серьезного, чем залить омыватель, а также экономия на запчастях, технических жидкостях и фильтрах, также существенно уменьшает ресурс двигателя.

Другой распространенной ошибкой является начало движения без предварительного прогрева двигателя. Вопреки многим спорам, регулярный отказ от прогрева может ускорить износ двигателя, особенно турбированного.

Мыть двигатель "Керхером" следует избегать, так как это может повредить проводку, датчики, вызвать коррозию или окисление контактов.

Еще одной распространенной ошибкой является гидроудар, особенно для тех, кто предпочитает преодолевать глубокие лужи или ездить вброд.

Отсутствие внимания к состоянию радиатора и засорившимся мусором в нем может привести к проблемам в системе охлаждения и перегреву двигателя.

Заливка в бак топлива, не предусмотренного заводом-производителем, также может серьезно повредить мотор, вызвав детонацию, самопроизвольное воспламенение топлива и прогорание клапанов.