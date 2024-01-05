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5 очевидных областей авто, больше других подверженных коррозии

1:18
Авто

Эксперты раскрыли, какие части автомобильного кузова наиболее подвержены воздействию коррозии, выделяя неочевидные участки, где влага проникает через образующиеся микротрещины.

5 очевидных областей авто, больше других подверженных коррозии
Фото: flickr. com by Pixel .la Free Stock Photos is licensed under public domain

В первую очередь они упомянули установленную на капоте пластиковую накладку. В большинстве случаев, при ее снятии, владельцы автомобилей обнаруживают на поверхности очаги ржавчины.

Следующим неочевидным местом, подверженным коррозии, является область под номерной рамкой, где скапливается грязь и дорожные реагенты. Единственным спасением от этой проблемы является размещение рамки на пластиковом бампере.

Далее, в экспертной классификации, выделена внутренняя часть колесных арок, рекомендуя их чистку при каждой смене резины.

Также под угрозой коррозии оказываются дренажные каналы под лобовым стеклом. Засоренные пылью и листьями, эти каналы могут стать причиной переливания воды через бортик и ее попадания в моторный отсек.

В завершение статьи отмечено, что под резиновыми ковриками часто скрывается влага. Проникая через обивку пола, влага достигает металлических деталей, способствуя возникновению коррозии.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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