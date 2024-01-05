Полив замерзшего замка авто горячей водой может повредить лакокрасочному покрытию

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С приходом морозов встает привычная проблема — замерзшие дверные замки, создавая трудности при попытке попасть внутрь автомобиля. Эти советы предназначены для владельцев транспортных средств, оснащенных ключом, а не брелоком.

Фото: flickr. com by cogdogblog

Многие водители обычно используют метод поливки замерзшего замка горячей водой, однако эксперты не советуют этого делать, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

Более предпочтительным вариантом является подогрев самого ключа, для чего можно воспользоваться зажигалкой. При этом важно проявлять осторожность, чтобы избежать деформации металлического материала.

Также рекомендуется вставить в замочную скважину проволоку и нагреть ее с конца. Дополнительным методом является отогрев замка потоками теплого воздуха, используя фен или выхлопные газы от близкого транспортного средства.