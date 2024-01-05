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"Бьющая педаль": почему начинающие водители (и опытные) сталкиваются в авто с этой проблемой

1:18
Авто

Довольно часто водители замечают, что во время торможения педаль тормоза ощущается стуком в ногу. Увы, такое явление не ограничивается только старыми моделями автомобилей — "бьющая" педаль характерна и для многих современных машин.

"Бьющая педаль": почему начинающие водители (и опытные) сталкиваются в авто с этой проблемой
Фото: Own work by Tckma is licensed under public domain

Эксперты в области автомобильного сервиса выяснили, что причиной этого могут быть различные дефекты, о которых автовладельцам стоит знать.

Одним из основных факторов может быть нарушение техники вождения, такие как

  • резкое торможение,
  • быстрый старт
  • и интенсивные развороты.

Эти маневры приводят к значительному нагреву тормозных дисков, что в свою очередь вызывает их деформацию и стука.

Еще одной причиной стука тормозов может быть коррозия. Если на тормозных дисках появляется ржавчина, особенно в значительных количествах, это может вызвать вибрации и стук при торможении. Ржавчину можно устранить, применяя молоток, либо обратиться к автомеханику для профессиональной проверки.

Более редкой, но возможной причиной стука являются проблемы со ступицей или подшипником. Если эти детали вышли из строя, рекомендуется провести диагностику и, при необходимости, замену компонентов.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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