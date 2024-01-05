4 жуткие ошибки, которые совершают начинающие водители зимой в ночное время

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В ситуациях с плохой видимостью многие водители совершают ошибки, которые могут быть опасными для безопасности на дороге. Эксперты в области автотранспорта выделили несколько наиболее рискованных действий, которые совершают владельцы транспортных средств в ночное время.

Фото: Own work by Zouavman Le Zouave is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Одной из распространенных ошибок водителей в условиях ночной слабой видимости является превышение скорости. Специалисты напоминают, что превышение скорости недопустимо как в дневное, так и в ночное время. Быстрое движение при ограниченной видимости может привести к тому, что водитель слишком поздно заметит пешехода или другие препятствия на дороге.

Второй распространенной ошибкой является игнорирование чистоты стекол в холодное время года. Эксперты подчеркивают важность поддержания чистоты стекол как снаружи, так и внутри автомобиля. Грязь, пятна и блики могут затруднить водителю видеть дорогу.

Третьей ошибкой является пренебрежение лужами на дороге. Ночью водителям сложнее заметить скопления воды, что может привести к потере сцепления шин с дорожным покрытием.

Еще одним серьезным недочетом может стать отсутствие реакции на "световую атаку", когда свет фар встречных транспортных средств ослепляет водителя. На прямых участках дороги проблема может быть менее выраженной, однако на поворотах и подъемах водителям следует быть особенно внимательными и избегать прямого взгляда на свет фар.