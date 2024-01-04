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Испытания гололедицей: 3 самын большие ошибки, которые допускают начинающие водители авто

1:46
Авто

Для водителей наступил трудный период, когда колебания температуры приводят к образованию ледяной корки на автодорогах. Гололедица серьезно усложняет управление транспортными средствами, делая дорожную обстановку чрезвычайно опасной.

Испытания гололедицей: 3 самын большие ошибки, которые допускают начинающие водители авто
Фото: Own work by Simon A. Eugster is licensed under GNU Free Documentation License

В таких условиях, к сожалению, многие водители допускают грубые ошибки, которые лишь усугубляют ситуацию. Давайте рассмотрим три действия, которые повышают риск дорожно-транспортных происшествий на обледенелых дорогах.

Резкие повороты: Спешка на дороге — опасное явление, особенно в переходный период и зимой. От обгонов и входов в повороты на высокой скорости следует воздерживаться. Повороты должны быть выполнены мягко, и снижение скорости должно происходить своевременно. В противном случае увеличивается риск заноса.

Попытка затормозить во время заноса: Водители, попавшие в занос, часто впадают в панику и сильно нажимают на тормоза. Это нецелесообразно, так как трудно полагаться на тормоза для остановки транспортного средства во время заноса. Вместо того чтобы устранить опасность, такой подход может лишь ухудшить ситуацию.

Неправильный поворот руля во время заноса: Паника заставляет некоторых водителей совершать неуправляемые манипуляции с рулевым колесом — повороты влево и вправо. Это крайне опасно. Некоторые водители, наоборот, в попытке справиться с заносом, поворачивают руль в сторону, противоположную заносу. Вместо этого руль следует поворачивать в сторону заноса, что повышает шансы на восстановление управления автомобилем.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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