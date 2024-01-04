Зимой каждый может снизить расход топлива авто

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У каждого водителя, обладающего хотя бы годовым опытом вождения, наблюдается увеличение расхода топлива в зимний период. Это явление можно объяснить несколькими факторами, которые заставляют автомобиль "потреблять" больше горючего в этот сезон.

Фото: United States Army by Staff Sgt. Kassidy Snyder is licensed under public domain

В первую очередь, при низких температурах водитель вынужден тратить дополнительное время на прогрев двигателя. Это приводит к расходованию топлива ещё до начала поездки.

Во-вторых, зимой увеличивается активность отопительных устройств в автомобиле, таких как обогреватели, которые в летнее время редко используются.

В-третьих, сложные дорожные условия также способствуют повышенному расходу бензина или дизеля зимой.

В-четвёртых, в багажнике часто находится дополнительный вес, например, инструменты, что приводит к увеличению общего веса автомобиля и, следовательно, к дополнительному расходу топлива.

Для сокращения расхода топлива в холодное время года рекомендуется придерживаться двух простых правил. Во-первых, использовать автомобиль в зимний период только для дальних поездок, избегая лишних прогревов двигателя. Во-вторых, выключать отопительные устройства, как только они перестают быть необходимыми, чтобы избежать излишнего расхода топлива.