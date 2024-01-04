Сметая с машины снег, многие неопытные водители допускают одну и ту же ошибку

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Многие водители предпочитают оставлять свои автомобили под открытым небом, что влечет за собой дополнительные утренние хлопоты в случае ночного снегопада.

Фото: Own work by George Chernilevsky is licensed under public domain

В таких условиях автовладельцам приходится справляться с избытком снега, нанесенного на транспортное средство.

Под воздействием желания освободить лобовое стекло и другие стекла от сугробов, водитель вооружается щеткой и приступает к очистке стеклянных поверхностей. Однако, если ограничиться лишь этим, можно допустить серьезную ошибку.

Часто водители упускают из виду важную деталь: снег, задерживающийся на крыше транспортного средства. Несмотря на то что этот слой снега не кажется препятствием для обзора, следует помнить, что белая «шапка» может слететь во время движения, создавая потенциально опасную ситуацию на дороге.

Поэтому необходимо не только очищать стекла от снега, но также удалять осадки, задерживающиеся на крыше автомобиля. Это важное мероприятие поможет предотвратить возможные проблемы и обеспечит безопасное движение на дороге.