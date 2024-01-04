К мастеру обращаться не придется: как самостоятельно устранить небольшие царапины на лобовом стекле авто

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Появление царапин на лобовом стекле автомобиля — вопрос времени. Даже при избегании неправильной мойки или чистки наледи, стеклоочистители могут повредить его поверхность, создав потертости и мелкие царапины. Даже несколько песчинок между стеклоочистителем и стеклом со временем могут привести к заметным повреждениям.

Фото: flickr. com by Anthony DeLorenzo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Чистота лобового стекла не только вопрос эстетики, но и безопасности. Радует тот факт, что удалить небольшие царапины можно самостоятельно, не обращаясь к мастерам.

Вот несколько способов полировки стекла в домашних условиях:

1. Зубная паста: Зубная паста прекрасно подходит для полировки и чистки различных поверхностей. Для устранения мелких царапин и потертостей нанесите зубную пасту на мягкую ткань или ватный диск и аккуратно полируйте стекло. Рекомендуется использовать отбеливающую пасту, такую, которая обладает сильным абразивным эффектом.

2. Паста ГОИ: Паста ГОИ предназначена специально для полировки стекла и металла. Пропитайте кусок мягкой ткани керосином или бензином, затем нанесите пасту ГОИ. Обработанное стекло покройте промышленным маслом (слой должен быть минимальным). Полируйте до исчезновения царапин, добавляя свежую пасту при необходимости. Завершите процесс, убрав излишки состава сухой мягкой тряпкой.

Примечание: Ручная полировка требует времени и усилий. Использование шлифовальной машинки с кругом из войлока, на котором нанесен полирующий состав, может упростить и ускорить процесс. При необходимости обработки определенной области, можно оставить открытыми только те участки, где присутствуют царапины, прикрыв остальное малярным скотчем.