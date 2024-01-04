Старые носки в салоне автомобиля могут особенно пригодится зимой в этих двух случаях

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Если на ваших носках появились небольшие дырочки, не спешите избавляться от них — эти вещи могут быть полезными. Из коротких чулок, которые уже не пригодны для прямого использования, легко можно создать чехлы, игрушки для домашних животных или тряпки для уборки различных поверхностей.

Фото: smellsocks. com is licensed under public domain

Владельцам транспортных средств, особенно зимой, также пригодятся старые носки.

Вот два интересных способа использования носков в автомобиле:

Чехлы для стеклоочистителей: Если вы знакомы с проблемой примерзания дворников к стеклу зимой, эта идея вам пригодится. Чтобы предотвратить образование наледи на щетках, просто наденьте на них старые носки. Однако важно, чтобы стеклоочистители не прижимались слишком близко к лобовому стеклу. В противном случае, с носками они могут примерзнуть к стеклу, усложняя задачу.

Улучшение сцепления с дорогой: Зимой возникает необходимость толкать автомобиль сзади, особенно если колеса застряли в снегу или мотор не заводится. Это может быть опасным, особенно на замерзших дорогах. Чтобы избежать падения, наденьте старые носки прямо на обувь. Это улучшит сцепление с дорогой, предотвращая скольжение подошвы.