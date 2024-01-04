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Старые носки в салоне автомобиля могут особенно пригодится зимой в этих двух случаях

1:19
Авто

Если на ваших носках появились небольшие дырочки, не спешите избавляться от них — эти вещи могут быть полезными. Из коротких чулок, которые уже не пригодны для прямого использования, легко можно создать чехлы, игрушки для домашних животных или тряпки для уборки различных поверхностей.

Старые носки в салоне автомобиля могут особенно пригодится зимой в этих двух случаях
Фото: smellsocks. com is licensed under public domain

Владельцам транспортных средств, особенно зимой, также пригодятся старые носки.

Вот два интересных способа использования носков в автомобиле:

Чехлы для стеклоочистителей: Если вы знакомы с проблемой примерзания дворников к стеклу зимой, эта идея вам пригодится. Чтобы предотвратить образование наледи на щетках, просто наденьте на них старые носки. Однако важно, чтобы стеклоочистители не прижимались слишком близко к лобовому стеклу. В противном случае, с носками они могут примерзнуть к стеклу, усложняя задачу.

Улучшение сцепления с дорогой: Зимой возникает необходимость толкать автомобиль сзади, особенно если колеса застряли в снегу или мотор не заводится. Это может быть опасным, особенно на замерзших дорогах. Чтобы избежать падения, наденьте старые носки прямо на обувь. Это улучшит сцепление с дорогой, предотвращая скольжение подошвы.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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