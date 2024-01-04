Зачем автомобилистам-новичкам представлять яйцо под педалью акселератора

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В последнее время стоимость топлива в странах Западной Европы и других регионах неуклонно растет, заставляя водителей искать способы экономии. В этом контексте многие европейские водители прибегают к необычным методам, однако далеко не все из них пригодны к использованию.

Фото: Own work by Santeri Viinamäki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Однако существует интересный и безопасный лайфхак, который приобрел популярность в Европе и заслуживает внимания.

Суть метода заключается в аккуратном вождении, исключающем резкие разгон и рывки.

Чтобы освоить этот стиль управления автомобилем, можно воспользоваться необычным приемом с использованием "воображаемого" куриного яйца. Не требуется непосредственное использование настоящего яйца; важно представить, что хрупкий продукт находится под педалью акселератора. Воображаемая скорлупа должна "разбиваться" и вытекать жидкость при сильном нажатии на педаль.

Этот прием обучает водителя плавному и аккуратному использованию акселератора, предотвращая резкие старты и обеспечивая плавное движение автомобиля. Таким образом, горючее расходуется более эффективно.