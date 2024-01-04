Деревянная прищепка в салоне автомобиля: зачем опытные водители возят ее с собой

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Обычно в отделении для хранения мелочей в автомобиле размещаются не только документы, относящиеся к транспортному средству, но и различные мелкие предметы, такие как небольшие инструменты, скотч, фонарик и упаковка с салфетками.

Фото: Unsplash by Lautaro Andreani is licensed under public domain

В бардачке опытного водителя можно обнаружить предмет, который, казалось бы, не имеет никакого отношения к автомобилю — деревянную прищепку. Но зачем она нужна в салоне транспортного средства?

Оказывается, прищепку можно использовать в качестве неожиданного освежителя воздуха. Если вдруг появилась необходимость срочно замаскировать неприятные запахи, а подвесного ароматизатора, например, "ёлочки", под рукой нет, то в роли альтернативного приспособления может выступить деревянный зажим. Достаточно добавить на него несколько капель эфирного масла и прикрепить к панели, из отверстий которой воздух направляется на лобовое стекло.

Важно отметить, что для этой цели лучше использовать прищепку из дерева, поскольку такой материал впитывает жидкость, обеспечивая длительное действие. В отличие от этого, пластмассовые зажимы не являются оптимальным выбором, так как они не обладают такой же впитывающей способностью.