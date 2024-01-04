Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы

Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.
Рассмотрим, какие ошибки следует избегать при попытке завести двигатель в холодные дни.
Не торопитесь: Многие водители сразу не поворачивают ключ в положение "ON", но это оказывается ошибкой. Важно дождаться, пока индикаторы на приборной панели полностью погаснут, прежде чем пытаться запустить машину в морозные условия.
Обращайте внимание на сцепление: Знание из автошколы о том, что перед запуском двигателя следует поставить передачу на нейтраль и выжать сцепление, становится крайне важным в холодную погоду. При низких температурах масло становится более густым, и запуск на передаче может повредить стартер.
Ограничьте количество попыток: Многие водители пытаются запустить мотор снова и снова, но это неэффективно и может привести к проблемам. После пяти неудачных попыток следует остановиться и проанализировать возможные причины незапуска.
Не стойте на месте: После успешного запуска многие водители привыкли прогревать машину в течение 10-15 минут в холод. Однако фактически двигателю требуется всего несколько минут, чтобы достичь оптимальной рабочей температуры, и длительное прогревание необязательно, особенно в условиях мороза.
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