Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы

1:25 Your browser does not support the audio element. Авто

Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.

Фото: flickr. com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Рассмотрим, какие ошибки следует избегать при попытке завести двигатель в холодные дни.

Не торопитесь: Многие водители сразу не поворачивают ключ в положение "ON", но это оказывается ошибкой. Важно дождаться, пока индикаторы на приборной панели полностью погаснут, прежде чем пытаться запустить машину в морозные условия.

Обращайте внимание на сцепление: Знание из автошколы о том, что перед запуском двигателя следует поставить передачу на нейтраль и выжать сцепление, становится крайне важным в холодную погоду. При низких температурах масло становится более густым, и запуск на передаче может повредить стартер.

Ограничьте количество попыток: Многие водители пытаются запустить мотор снова и снова, но это неэффективно и может привести к проблемам. После пяти неудачных попыток следует остановиться и проанализировать возможные причины незапуска.

Не стойте на месте: После успешного запуска многие водители привыкли прогревать машину в течение 10-15 минут в холод. Однако фактически двигателю требуется всего несколько минут, чтобы достичь оптимальной рабочей температуры, и длительное прогревание необязательно, особенно в условиях мороза.