Три причины нахождения лимона в салонах авто у опытных водителей

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Автолюбители — народ творческий, и с годами в их арсенале появляется все больше необычных идей, отражающихся в содержимом багажников и бардачков автомобилей.

Фото: flickr. com by Alan Levine is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Инструменты и запас технических жидкостей являются стандартным комплектом. Однако внимание привлекают и такие необычные предметы, как лимон.

Цель наличия лимона в автомобиле:

Без преувеличения можно утверждать, что этот экзотический фрукт способен предотвратить необратимые события и даже спасти чью-то жизнь.

Бодрствование за рулем: Лимон оказывает смысловое воздействие при долгих поездках, когда водителю приходится провести несколько часов за рулем. Несмотря на комфорт современных автомобилей, усталость накапливается, внимание ослабевает, и водитель может поддаться сну. В таких случаях кусочек лимона, съеденный без сахара, может моментально пробудить и поддержать бодрствование еще несколько часов.

Ароматизация салона: Разрезанный на кольца лимон служит отличным ароматизатором. Его наличие в салоне исключает неприятные запахи, создавая свежий аромат. Можно также создать ароматическое саше с лимонной цедрой и наполнителем, пропитанным лимонным соком или эфирным маслом.

Устранение пятен на обивке салона: Лимонный сок эффективно борется с пятнами на обивке салона. Если нет под рукой специальных чистящих средств, лимонный сок может временно заменить их, помогая сохранить чистоту салона до следующей химчистки.