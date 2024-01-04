Чтобы двери автомобиля не примерзали сделайте этот трюк с растительным маслом

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В зимнее время водители сталкиваются с различными трудностями, начиная от проблем с запуском двигателя, появлением наледи на лобовом стекле, заканчивая возможным застреванием в снегу и потенциальными трудностями в управлении автомобилем.

Фото: pixabay. com by DariuszSankowski is licensed under public domain

Одной из неприятных ситуаций, с которой приходится сталкиваться, является застывание дверей. Это часто происходит из-за образования льда на резиновых уплотнителях.

Однако, к счастью, эту проблему можно легко предотвратить с помощью простых и доступных средств.

Процедура обработки уплотнителей:

Примените тряпочку, пропитанную растительным маслом, к уплотнительным резинкам.

Обработайте всю поверхность уплотнителей этим вязким маслом.

Протрите уплотнители бумажной салфеткой.

В результате этой процедуры образуется защитная "плёнка", которая выполняет функцию водоотталкивания.

Учитывая, что вода часто попадает на резиновую поверхность в ходе осадков или мойки автомобиля, образованная плёнка предотвращает скапливание влаги и образование льда.

Таким образом, водитель может быть уверен, что жидкость не застынет на уплотнителях, и двери останутся свободными от обледенения. Это гарантирует, что владелец автомобиля всегда сможет легко попасть в салон своего транспортного средства даже в зимний период.