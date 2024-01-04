3 детали, которые помогут понять "скручен" ли пробег у автомобиля

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При покупке подержанного автомобиля каждый покупатель надеется, что указанный показатель пробега является достоверным. Честные продавцы всегда предоставляют правдивую информацию о реальном расстоянии, пройденном транспортным средством.

Фото: Own work by Downtowngal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Однако не все следуют принципам честности, поскольку некоторые стремятся увеличить стоимость автомобиля, уменьшив показатели одометра.

Тем не менее, существует несколько методов, позволяющих даже новичку в мире автомобилей выявить подделанный пробег.

Деления одометра: В случае, если одометр не является электронным, а имеет механические "кружочки"-деления, стоит обратить внимание на их состояние. Наличие заметных щелей между делениями может свидетельствовать о манипуляциях с прибором. Также нестандартный цвет делений может указывать на вмешательство.

Предупреждающие значки: В случае электронного устройства изменение показаний может сопровождаться предупреждающими значками. Эти сигналы могут различаться в зависимости от модели автомобиля, поэтому перед покупкой стоит изучить руководство по ремонту и эксплуатации.

Состояние других деталей: Если пробег невелик, но некоторые детали автомобиля выглядят изношенными, это может вызвать подозрение у покупателя. Особенное внимание следует уделить состоянию шин, так как неглубокий протектор может свидетельствовать о несоответствии указанному пробегу. Руль с потертостями также может указывать на длительное и регулярное использование автомобиля.

Но важно помнить, что продавец может провести замену или обновление определенных деталей непосредственно перед продажей автомобиля, что усложняет обнаружение подделанного пробега.