Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Целый взвод военнослужащих ВСУ сдался в плен
Из-за водного налёта и камня вода разрызгивается из крана: как устранить эту неприятность
Зеленский запрещает своим командирам отступать и переходить к обороне
Апельсиновые корки улучшат качество почвы
Рецепт бездрожжевых пирожков
Головки чеснока будут крупными и налитыми вкусом: надо добавить только эти три добавки для лучшего роста
Боли в коленях: как справиться с недугом в спорте
К родителям "нетвойняшкам": дочка Варум и Агутина вернулась в РФ с новым бойфрендом
Секрет вкусного картофельного пюре

3 детали, которые помогут понять "скручен" ли пробег у автомобиля

1:51
Авто

При покупке подержанного автомобиля каждый покупатель надеется, что указанный показатель пробега является достоверным. Честные продавцы всегда предоставляют правдивую информацию о реальном расстоянии, пройденном транспортным средством.

3 детали, которые помогут понять "скручен" ли пробег у автомобиля
Фото: Own work by Downtowngal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Однако не все следуют принципам честности, поскольку некоторые стремятся увеличить стоимость автомобиля, уменьшив показатели одометра.

Тем не менее, существует несколько методов, позволяющих даже новичку в мире автомобилей выявить подделанный пробег.

Деления одометра: В случае, если одометр не является электронным, а имеет механические "кружочки"-деления, стоит обратить внимание на их состояние. Наличие заметных щелей между делениями может свидетельствовать о манипуляциях с прибором. Также нестандартный цвет делений может указывать на вмешательство.

Предупреждающие значки: В случае электронного устройства изменение показаний может сопровождаться предупреждающими значками. Эти сигналы могут различаться в зависимости от модели автомобиля, поэтому перед покупкой стоит изучить руководство по ремонту и эксплуатации.

Состояние других деталей: Если пробег невелик, но некоторые детали автомобиля выглядят изношенными, это может вызвать подозрение у покупателя. Особенное внимание следует уделить состоянию шин, так как неглубокий протектор может свидетельствовать о несоответствии указанному пробегу. Руль с потертостями также может указывать на длительное и регулярное использование автомобиля.

Но важно помнить, что продавец может провести замену или обновление определенных деталей непосредственно перед продажей автомобиля, что усложняет обнаружение подделанного пробега.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.

Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Певица Алсу сообщила о серьезных переменах в жизни
Лоза нашёл забавными тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"
Ракета Х-22. Крылатая русская бестия, которую невозможно сбить Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Груша завалит плодами: опытные садоводы раскрыли секреты ухода
Убежит ли из России Филипп Киркоров
Сладость и аромат просто завораживают: эти сорта моркови отличаются особым вкусом
Сладость и аромат просто завораживают: эти сорта моркови отличаются особым вкусом
Последние материалы
Зеленский запрещает своим командирам отступать и переходить к обороне
3 детали, которые помогут понять "скручен" ли пробег у автомобиля
Апельсиновые корки улучшат качество почвы
Рецепт бездрожжевых пирожков
Головки чеснока будут крупными и налитыми вкусом: надо добавить только эти три добавки для лучшего роста
Боли в коленях: как справиться с недугом в спорте
К родителям "нетвойняшкам": дочка Варум и Агутина вернулась в РФ с новым бойфрендом
Секрет вкусного картофельного пюре
Потрясающий десерт без выпечки покорит ваши вкусовые рецепторы
Названо влияние различных звуков на организм человека
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников