Они даже не скрипят - скрежещут: 4 возможные причины скрипа стеклоочистителей

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Нередко стеклоочистители становятся источником неприятного звука, что может вызывать раздражение у всех, кто находится в салоне транспортного средства, включая водителя и пассажиров.

Фото: Own work by Spurzem - Lothar Spurzem is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Germany license

Нельзя пренебрегать "лишним" звуком, так как проблема, возможно, не ограничивается простым скрипом и может свидетельствовать о неисправности.

Давайте рассмотрим возможные причины возникновения этого неприятного звука.

Грязь на лобовом стекле: Самым распространенным объяснением проблемы является загрязненная стеклянная поверхность. В этом случае достаточно просто вымыть лобовое стекло.

Царапины на стекле: Скрип может возникнуть из-за повреждений стеклянной поверхности. Стеклоочистители могут "застревать" на этих участках, вызывая звук. В этой ситуации водителю необходимо либо отполировать стекло, либо заменить его.

Неправильная установка стеклоочистителей: Дворники могут скрипеть из-за неправильной установки. Важно проверить, правильно ли они закреплены и установлены под правильным углом.

Старые стеклоочистители: Иногда неприятный звук обусловлен тем, что дворники были установлены давно и перестали справляться со своими обязанностями. В этом случае изношенные стеклоочистители требуют замены, и водитель, вероятно, не найдет другого выхода из ситуации.