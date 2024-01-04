ГИБДД не спросит, но опытные водители всегда возят с собой эти 5 вещей для чистоты в салоне автомобиля

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Обеспечить чистоту в салоне своего автомобиля — это желание каждого владельца.

Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Достижение идеального результата становится вполне реальным благодаря использованию пяти простых вещей.

Резиновая щетка: Данное приспособление идеально подходит для автолюбителей, у которых часто в машине бывают домашние животные. Резиновая щетка помогает быстро избавиться от шерсти, оставшейся на сиденьях.

Пачка соды: Сода является отличным сорбентом. Просто оставьте некоторое количество соды в салоне, и неприятные запахи исчезнут, создавая свежую атмосферу.

Маленькое мусорное ведро: Разместите в автомобиле небольшое ведерко для удобного сбора мелкого мусора, такого как обертки, использованные салфетки и чеки. Это предотвратит скапливание мусора на сиденьях.

Одноразовые формочки для кексов: Бумажные формочки для кексов идеально вписываются в автомобильные подстаканники. Они защищают поверхность от крошек и пятен от напитков.

Пакеты для мусора: Эти приспособления предназначены для обивки "мини-ведра", упомянутого ранее. В случае, если мусора станет слишком много, пакет можно использовать независимо от контейнера, обеспечивая дополнительную удобство при утилизации.