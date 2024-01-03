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Автоэксперт Рязанов нашел опасность в постановке автомобиля на "ручник" зимой

0:54
Авто

При интенсивных морозах в зимнее время крайне не рекомендуется применять "ручник" для стоянки автомобиля. Об этом предупредил технический директор площадки по продаже автомобилей Fresh, Максим Рязанов.

Автоэксперт Рязанов нашел опасность в постановке автомобиля на "ручник" зимой
Фото: openverse by owaief89 is licensed under CC BY-NC 2.0

Он пояснил, что тормозные колодки могут застыть к барабану и диску из-за наличия влаги и грязи, скопившихся после поездок. При попытке использовать заднюю передачу при выезде с парковочного места задние тормоза могут защемиться.

Максим Рязанов также подчеркнул, что если начать движение с защемленными задними тормозами, это может привести не только к повреждению "ручника", но и к серьезным поломкам всей тормозной системы.

Поэтому эксперт рекомендует использовать для фиксации автомобиля либо первую передачу (для механической коробки передач), либо режим "Parking" (для автоматической коробки передач).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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