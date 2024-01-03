Автоэксперт Рязанов нашел опасность в постановке автомобиля на "ручник" зимой

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При интенсивных морозах в зимнее время крайне не рекомендуется применять "ручник" для стоянки автомобиля. Об этом предупредил технический директор площадки по продаже автомобилей Fresh, Максим Рязанов.

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Он пояснил, что тормозные колодки могут застыть к барабану и диску из-за наличия влаги и грязи, скопившихся после поездок. При попытке использовать заднюю передачу при выезде с парковочного места задние тормоза могут защемиться.

Максим Рязанов также подчеркнул, что если начать движение с защемленными задними тормозами, это может привести не только к повреждению "ручника", но и к серьезным поломкам всей тормозной системы.

Поэтому эксперт рекомендует использовать для фиксации автомобиля либо первую передачу (для механической коробки передач), либо режим "Parking" (для автоматической коробки передач).